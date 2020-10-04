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04.10.2020 - 17:27 | | DHA

Apartman çatısında şok görüntü!

Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmadan düğünlerin yapılması yasak olmasına rağmen, düğün öncesi çeyiz taşıyan bir grup, 6 katlı apartmanın çatısında davul-zurna eşliğinde halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis adrese giderek kimliği tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.

Apartman çatısında şok görüntü!

Şanlıurfa'da, yasak olmasına rağmen bir çiftin çeyizinin getirildiği 6 katlı binanın damında davullu zurnalı eğlence yapıldı. Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde bulunan apartman çatısına çıkan davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek halay çekip, karşılıklı göbek attı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla oluşan tepki sonrası polis ekipleri, çeyiz sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.

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