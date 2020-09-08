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08.09.2020 - 11:04 | | DHA

Apartman dairesinden altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartman dairesine girip, yatak odasındaki altın bilezikleri çalan maskeli 3 kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Apartman dairesinden altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi İnanbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. 3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı. Boş olduklarını belirledikleri 5'nci kattaki daireye, kapıyı açıp giren kadınlar, yatak odasında buldukları altınları alıp, kaçtı. Eve geldikten sora hırsızlık olayını fark eden Umut Ş., durumu polise bildirdi.

Adrese gelerek araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

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