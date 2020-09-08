Apartman dairesinden altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi İnanbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. 3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı. Boş olduklarını belirledikleri 5'nci kattaki daireye, kapıyı açıp giren kadınlar, yatak odasında buldukları altınları alıp, kaçtı. Eve geldikten sora hırsızlık olayını fark eden Umut Ş., durumu polise bildirdi.
Adrese gelerek araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.
Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyorAntalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.