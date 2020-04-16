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16.04.2020 - 15:57 | | DHA

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

Kayseri'de, apartman görevlisinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı.

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloklu Pınar Sitesi'nin A, B, C blokları apartman görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tedaviye alınan bina görevlisinin corona virüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine sitenin 11'er katlı üç bloğu karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binalarda yaşayanların corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

Kontrolden çıkan TIR kazası kameradaRusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yoldan çıkarak köprü korkuluklarına çarptı ve nehre uçtu. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün yaşamını yitirdiği; ölüm nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.
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