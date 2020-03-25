Apartman sakinlerinin virüs tedbiri; misafir kabul etmiyorlar

Virüsten korktuklarını belirten bina sakinlerinden Zekine Güven, misafirliğe gelenlerin dikkatini çekmek amacıyla yazıyı astıklarını söyledi. Güven, "Evet virüsten dolayı korkuyoruz. Evde iki tane yaşlımız var. O yüzden misafir kabul etmediğimiz yazıyı kapıya astık. Kendi sağlığımız için astık. Misafirler de dinlemiyor. O yazıyı okuyor ama yine de geliyor. Kendi akrabamız olan misafirleri mecbur alıyoruz" dedi.

Bir başka bina sakini de "Misafir kabul etmiyoruz. Kayınımın kızı asmış o yazıyı. Bizde iki tane yaşlı olduğu için misafir kabul etmiyoruz" diye konuştu.