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25.03.2020 - 10:53 | | DHA

Apartman sakinlerinin virüs tedbiri; misafir kabul etmiyorlar

Sultangazi'de, corona virüs tedbirleri kapsamında önlem alan apartman sakinleri, apartmanın giriş kapısına "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde kal" yazısı astı. Corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Sultangazi'de bulunan bir apartmanın sakinleri, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini corona virüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu kararı da binanın giriş kapısına asılan "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde Kal" yazısı ile duyurdular.

Apartman sakinlerinin virüs tedbiri; misafir kabul etmiyorlar

Virüsten korktuklarını belirten bina sakinlerinden Zekine Güven, misafirliğe gelenlerin dikkatini çekmek amacıyla yazıyı astıklarını söyledi. Güven, "Evet virüsten dolayı korkuyoruz. Evde iki tane yaşlımız var. O yüzden misafir kabul etmediğimiz yazıyı kapıya astık. Kendi sağlığımız için astık. Misafirler de dinlemiyor. O yazıyı okuyor ama yine de geliyor. Kendi akrabamız olan misafirleri mecbur alıyoruz" dedi.

Bir başka bina sakini de "Misafir kabul etmiyoruz. Kayınımın kızı asmış o yazıyı. Bizde iki tane yaşlı olduğu için misafir kabul etmiyoruz" diye konuştu.

 

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