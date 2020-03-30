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30.03.2020 - 09:45 | | İHA

Apartmanın bodrumunda yangın çıktı! 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

İstanbul Tuzla’da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yükselen dumanlar binanın en üst katına dolunca 3 çocuklu aile evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan aileyi itfaiye merdiven aracılığıyla balkondan alarak kurtardı.

Apartmanın bodrumunda yangın çıktı! 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

Tuzla İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle yükselen duman binanın en üst katına doldu. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Fakat en üst kattaki evlerinde kalan aile, evden içeri giren duman nedeniyle mahsur kaldı. Binadan çıkamayınca evlerinin balkonuna kaçan aileye itfaiye yardım etti. İtfaiye, önce 3 çocuk ile anne ve babalarını merdiven aracılığıyla aşağı indirdi. Dumandan etkilenen çocuklara olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. 

Apartmanın bodrumunda yangın çıktı 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

Evinde çocukları ve eşiyle mahsur kalan baba Şener Turhan, “Çocuk kapıyı açınca içeriye duman dolduğunu söyledi. Bir baktık ki merdiven boşluğu komple dumanla kaplanmış. İnemedik aşağı. İtfaiye ekipleri bizi aldılar. Evde eşim, ben ve 3 çocuk vardık. Çocuklar ufaklar, bayağı bir duman dolmuştu dairenin içi” dedi.

 

 

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