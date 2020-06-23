23.06.2020 - 18:00 | | İHA
Apartmanın merdiven boşluğundan 2 metrelik yılan çıktı!
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Yungucular Caddesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden ev sakinlerinden İsa Dalgıç, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven boşluğunda gizlenen yılanı yalayıp evden çıkardı. Yılanı yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.
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