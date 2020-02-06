AP'de skandal! Adalet Bakanlığı'ndan tepki

Adalet Bakanlığı: "Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir"
AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ncı kez düzenlediği konferans, PKK propagandasına dönüşmüştü.
Terör örgütü PKK'nın, kırmızı bültenle aranan Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri, sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurarak terör örgütüne methiyeler düzmüştü.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.