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06.02.2020 - 12:41 | | AA

AP'de skandal! Adalet Bakanlığı'ndan tepki

Adalet Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine tepki gösterdi.

AP'de skandal! Adalet Bakanlığı'ndan tepki

Adalet Bakanlığı: "Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir"

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ncı kez düzenlediği konferans, PKK propagandasına dönüşmüştü.

Terör örgütü PKK'nın, kırmızı bültenle aranan Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri, sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurarak terör örgütüne methiyeler düzmüştü. 

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