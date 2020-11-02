02.11.2020 - 11:41 |
Ara tatil ne zaman, kaç gün olacak 2020? Okullar ne zaman Kasım ara tatiline girecek?
Kasım ara tatiline kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz sene uygulanmaya başlanan ara tatil sitemi kasım ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kasım ara tatilinin süresi ve başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki 2020 Kasım ara tatili ne zaman olacak?
Ara tatil öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ara tatiller kasım ve nisan ayında uygulanıyor. Bu sene ilk ara tatil kasım ayında gerçekleştirilecek. Tatile adım adım yaklaşırken tatil tarihi merak konusu. Peki okullar kasım ara tatili ne zaman girecek, kaç gün olacak?
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2020?
Bu sene ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak.