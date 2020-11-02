Ara tatil ne zaman, kaç gün olacak 2020? Okullar ne zaman Kasım ara tatiline girecek?

Ara tatil öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ara tatiller kasım ve nisan ayında uygulanıyor. Bu sene ilk ara tatil kasım ayında gerçekleştirilecek. Tatile adım adım yaklaşırken tatil tarihi merak konusu. Peki okullar kasım ara tatili ne zaman girecek, kaç gün olacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2020?

Bu sene ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak.