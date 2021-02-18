MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Araba içinde hareketsiz halde bulundu! Nedeni şoke etti
ABONE OL
18.02.2021 - 10:31 | | DHA

Araba içinde hareketsiz halde bulundu! Nedeni şoke etti

 İstanbul Kadıköy'de kaza yaparak kaldırıma çıkan otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi. Otomobilde uyuşturucu da ele geçiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Araba içinde hareketsiz halde bulundu! Nedeni şoke etti

Olay, dün saat 02.15 sıralarında İstanbul Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. 34 BTE 538 plakalı otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiğini belirledi. Baygın haldeki sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, otomobil içinde yaptığı incelemede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu madde de buldu. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Araba içinde hareketsiz halde bulundu Nedeni şoke etti

Aile Sağlık Merkezinde rezalet! Pantolununu indirip çalışanlara küfrettiŞoke eden olay Diyarbakır'da yaşandı. Bir kişi 65 yaş üstü kişilere koronavirüs aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezine geldi. Pansuman odasına giren kişi pantolununu indirdi. Gelen son dakika haberine göre; hemşire Sermin Yokuş yaşanan o anları anlattı. İşte haberin detayları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2021 Beyanname Vermeme Cezası

Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2021 Beyanname Vermeme Cezası

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet