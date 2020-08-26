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26.08.2020 - 21:49 | | DHA

Arabalı vapur arıza yaptı, itfaiye ekipleri olay yerine koştu

Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurda motor arızası yaşandı. Başka bir vapurun yardımıyla iskeleye yanaştırılan vapurdaki araçlar ve yolcular başka vapura aktarıldı.

Arabalı vapur arıza yaptı, itfaiye ekipleri olay yerine koştu

Sirkeci-Harem arasında çalışan Gayrettepe adlı arabalı vapur saat 19.30 sıralarından Sirkeci'den yolcu ve araçlarla birlikte hareket etti. Kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle vapurda motor arızası oluştu.

Kaptan hemen yardım çağrısından bulundu. Denizin ortasında hareketsiz duran vapurun yardımına başka bir vapurun görevlileri yetişerek arabalı vapurun sürüklenmesi önlendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kendisine yardım eden vapur sayesinde iskeleye getirilen arabalı vapurdaki yolcu ve araçlar tahliye edilerek başka bir vapura aktarıldı.

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