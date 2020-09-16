MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
ABONE OL
16.09.2020 - 17:17 | | DHA

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Silivri'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken, vicdansız sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bir kişi aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak, vicdansız adamı durdurdu. Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise pes dedirtti.

Vicdansız kişi, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi. Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra  kaçarken, sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

16 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sıradaki Haber