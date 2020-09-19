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19.09.2020 - 13:16 | | İHA

Arabanın parası kadar ceza yedi

Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Bir gece önce de polisi peşinden koşturduğu ve izini kaybettirdiği öğrenilen sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.

Arabanın parası kadar ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayan M.D. yönetimindeki plakasız araç kaçmaya başladı. M.D. yönetimindeki plakasız aracı uzun süre kovalayan trafik polisleri, Balıklı Mahallesi üzerinde bir otomobile de çarpıp kaçan sürücüyü kısa bir süre sonra yakaladı.

Motosikletli Şahin Timi tarafından Pirler Mahallesi'nde yakalanan aracın sürücüsü M.D.'nin ehliyetinin olmadığı, aracın plakasının 43 ABB 347 olduğu ortaya çıktı. Bir gece önce de polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü olduğu belirlenen M.D., aracının bağlanmaması için uzun süre polise dil döktü.

Aracı bağlanan M.D.'ye toplamda 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi. Drift yaptığı da tespit edilen araç, 2 ay süre ile trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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