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10.02.2021 - 10:19 | | DHA

Arabasını tamiri ederken feci şekilde can verdi

İstanbul Pendik’te arıza yapan otomobili tamir etmek için yol kenarına çeken sürücü ve arkadaşına arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada İbrahim Düzer, otomobilinin altında kalırken, Düzer'in yanında bulunan Murat Dindar da yaralandı. Yol kenarındaki araca çarpan hafif ticarin sürücüsü Can Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Arabasını tamiri ederken feci şekilde can verdi

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Aydınevler mevkii Pendik istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

34 BPV 721 plakalı otomobili arıza yapan İbrahim Düzer (58), aracını tamir etmek için emniyet şeridinde durdu.

Üzer, araçta bulunan arkadaşı Murat Dindar birlikte aracı tamir etmeye çalıştığı sırada, arkalarından gelen Can Y. yönetimindeki 34 ST 6745 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Üzer otomobilin altında kalırken arkadaşı Murat Dindar ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ve sağlık ekipleri İbrahim Üzer’in olay yerinde öldüğünü belirledi.  Yaralanan Murat Dindar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırdı.

Arabasını tamiri ederken feci şekilde can verdi

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarındaki araca çarpan hafif ticarin sürücüsü Can Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil altında kalan İbrahim Üzer’in cansız bedeni çıkartılarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı.  Kaza ilgili soruşturma sürüyor

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Arabasını tamiri ederken feci şekilde can verdi

 

 

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