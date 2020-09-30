Arabayı doludan kurtarayım derken ölümden döndü

İstanbul Üsküdar'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve doluyu gören Anıl İsmail Kamacı adlı otomobil sahibi, kapının önünde park halinde bulunan aracını dolu yağışından korumak istedi. Babaannesinin terliklerini giyen Kamacı, eline aldığı örtü ile merdivenlerden aşağı inmesinin hemen ardından ayağı kayarak yere düştü. Ellerinden yaralanan Kamacı, hastaneye gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kamacı'nın apartman girişinde aracının üzerine örtü attığı daha sonra yerden aldığı örtüyle merdivenlerden indiği ve ayağı kayarak yere düştüğü görülüyor.

"TALİHSİZ BİR KAZA OLDU AMA ARACI KURTARDIM"



Kaza geçiren araç sahibi Anıl İsmail Kamacı, "Pandemiden dolayı evde çalışıyoruz. Bir anda dolu yağdığını gördüm. Üzerim müsait değildi. Ciddi bir dolu yağdığını görünce aşağı inme gereği hissettim halıyla aracı kurtarabilmek için. Aşağıya da tesadüf babaannemin terlikleriyle inmişim. Terlikler de ayağıma küçük geldi. Talihsiz bir kaza geçirdim, merdivenlerden inerken kolumun üzerine ciddi bir düşme yaşadım. Parmaklarımda çatlak söz konusu. Talihsiz bir kaza oldu ama aracı kurtardım sayılabilir" dedi.



Konuşmasına devam eden Kamacı, "Tüm komşuların aracı zarar görüyordu bu arada. Ben bu zamana kadar 3 sene önce böyle bir dolu görmüştüm. Cevizden de büyük neredeyse küçük bir elma büyüklüğündeydi. Hastaneye gideceğim zaten, biraz önce yaşadığım bir olay. Sağ iki parmağımı kımıldatamıyorum. Büyük ihtimalle çatlak veya kırık var. Biraz sonra gideceğim" Diye konuştu.





