Araç Eş Anlamlısı Nedir? Araç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gün içerisinde kullanılan farklı gereçler ile beraber ulaşımda değerlendirilen pek çok değişik vasıtaya araç denmektedir. Bunlar içerisinde otobüs, bisiklet, araba ve benzeri pek çok değişik etmen ele alınabilir. Türk Dil Kurumu açısından, ‘alet, taşıt ve vasıta’ gibi kelimeleri eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

Araç Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük kullanım içerisindeki değişik durumlar için araç kelimesi değerlendirilir. Örneğin mutfakta kullanılan gereçler ya da tamirat için kullanılan ürünler. Diğer taraftan bir yerden bir yere ulaşım konusunda da farklı vasıtalar için ele alınmaktadır. Bu doğrultuda değişik eş anlamlı kelimeler öne çıkıyor.

- Alet,

- Taşıt,

- Vasıta,

Araç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Araç kelimesi değişik eş anlamlı sözcükler üzerinden değerlendirilirken, buna uygun olarak pek çok örnek vermek mümkün.

‘’Dün aracımız bozuldu.’’

‘’Alet çantamı bulamıyorum.’’

‘’Bugün vasıtalar çalışmıyor.’’

‘’Yeni taşıtlar şirkete geldi.’’