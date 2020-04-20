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20.04.2020 - 19:17 |

Araç Eş Anlamlısı Nedir? Araç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gündelik yaşam içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda pek çok değişik araç bulunur. Bu doğrultuda araç kelimesi farklı eş anlamlı sözcükler üzerinden ele alınabilmektedir. Peki, araç eş anlamlısı nedir? Araç kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri sizler için derledik.

Araç Eş Anlamlısı Nedir? Araç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gün içerisinde kullanılan farklı gereçler ile beraber ulaşımda değerlendirilen pek çok değişik vasıtaya araç denmektedir. Bunlar içerisinde otobüs, bisiklet, araba ve benzeri pek çok değişik etmen ele alınabilir. Türk Dil Kurumu açısından, ‘alet, taşıt ve vasıta’ gibi kelimeleri eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

Araç Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük kullanım içerisindeki değişik durumlar için araç kelimesi değerlendirilir. Örneğin mutfakta kullanılan gereçler ya da tamirat için kullanılan ürünler. Diğer taraftan bir yerden bir yere ulaşım konusunda da farklı vasıtalar için ele alınmaktadır. Bu doğrultuda değişik eş anlamlı kelimeler öne çıkıyor.

- Alet,
- Taşıt,
- Vasıta,

Araç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Araç kelimesi değişik eş anlamlı sözcükler üzerinden değerlendirilirken, buna uygun olarak pek çok örnek vermek mümkün.

‘’Dün aracımız bozuldu.’’

‘’Alet çantamı bulamıyorum.’’

‘’Bugün vasıtalar çalışmıyor.’’

‘’Yeni taşıtlar şirkete geldi.’’

Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandıDenizli'nin Tavas ilçesinde, geçen yıl meydana gelen 4 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kaçtıkları ormanlık alanda drone ile bulunarak yakalandı.
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