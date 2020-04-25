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25.04.2020 - 04:36 |

Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Nedir? 2020 Kırmızı Işık İhlali Cezası

Son yıllarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar oldu? İşte 2020 araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası...

Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Nedir? 2020 Kırmızı Işık İhlali Cezası

KIRMIZI IŞIK CEZASI NE KADAR?

Trafikte güvenli bir şekilde araç geçimini sağlamakla görevli olan ışık cihazlarına uymayan araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu trafik kanununda belirtmiştir.

2020 yılında kırmızı ışıkta geçme cezası trafik kanunlarının belirtmiş olduğu maddeye göre 288 Türk lirası olarak uygulanmaktadır.
2019 yılında 2020 yılına göre yapılmış olan son düzenlemeye göre kımızı ışık ihlaline uyan araç sahipleri 1 yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışıkta geçerlerse 30 gün ehliyetlerine el koyulur, 6 defa geçerlerse 45 gün,9 defa kırmızı ışıkta geçenlere ise 60 gün ehliyetlerine el koyulur. Kırmızı ışık ihlalinde 6 veya daha fazla kırmızı ışıkta geçen sürücülere Psiko-teknik değerlendirmeye ve Psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilirler. Bunun sonucunda tüm tetkikleri yapılan araç sahiplerine verilen idari para cezasını ödedikten sonra belgeleri iade edilir.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI KAÇ GÜNDE GELİR?

Trafikte kırmızı ışıkta geçen araç sürücülerine araç plakası tespitinden sonra verilmiş olan ceza 1 hafta 10 gün içerisinde ikametgâh ettiğiniz adrese gelir. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler e devlet sistemi üzerinden daha da erken aldığı cezayı öğrenebilirler.

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