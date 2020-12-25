25.12.2020 - 19:57 | | DHA
Aracı park etti indi ve... Şoke eden olay
Bursa'da, arızalanan kamyonunu yol kenarına park etmesinin ardından inen sürücü Mehmet Üner'e (59), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Üner, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Üner (59), arızalanan 07 UC 360 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bu sırada kamyondan inen Üner'e, Murat Kaygısız'ın (46) kullandığı 16 VG 445 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Üner, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Üner'e çarpan otomobil sürücüsü Kaygısız ise kaza yerinde ağladı.
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