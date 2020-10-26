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26.10.2020 - 16:56 | | DHA

Aracın çarptığı minik Uygar, hayatını kaybetti!

Kars’ın Selim ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Uygar Aymelek (2), hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı minik Uygar, hayatını kaybetti!

Kaza, Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde meydana geldi. Y.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Doğancan- Melek Aymelek çiftinin oğulları Uygar'a çarptı. Ağır yaralanan Uygar, kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Ayılınca saldırmaya başladıBeşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
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