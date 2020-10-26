26.10.2020 - 16:56 | | DHA
Aracın çarptığı minik Uygar, hayatını kaybetti!
Kars’ın Selim ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Uygar Aymelek (2), hayatını kaybetti.
Kaza, Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde meydana geldi. Y.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Doğancan- Melek Aymelek çiftinin oğulları Uygar'a çarptı. Ağır yaralanan Uygar, kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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