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31.08.2020 - 10:09 | | DHA

Aracın torpido ve motor bölümünden kaçak cep telefonları çıktı!

Adana’da polis ekipleri, şüpheyle durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasa değeri 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi.

Aracın torpido ve motor bölümünden kaçak cep telefonları çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-400 yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptığı detaylı aramada; torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasaya değeri 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi.

Araçtaki 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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