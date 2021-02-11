MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu!
ABONE OL
11.02.2021 - 14:50 | | DHA

Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu!

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan Z., aracıyla dere yatağına uçtu. Jandarmanın her yerde aradığı araç sürücüsü ise evinde bulundu. Orhan Z. kazanın ardından kendi imkanlarıyla aracından çıktığını ve evine gittiğini bildirdi.

Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu!

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi girişinde meydana geldi. 16 NGY 78 plakalı otomobil, sürücüsü Orhan Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, daha sonra evine gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç sürücüsünün olay yerinde bulunmaması kısa süreli bir panik yaşattı. Jandarma yaptığı aramada Orhan Z.’nin evinde olduğunu tespit ederken; araç da kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkartıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 ‘ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ARADIK’

Kazanın ardından olay yerine giden vatandaşlardan Ramazan Kopan, “Birisi aracın 'dereye uçtuğunu' söyledi. Kaza yerine geldiğimde aracın, yakın arkadaşıma ait olduğunu gördüm. Dere kenarında, arama yaptım, bulamadım.  Telefonlarına da ulaşamadım. İtfaiye ile jandarma geldi onlar da bulamadı. Sonra ortaya çıktı. Evine gitmiş" diye ifade etti.

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet