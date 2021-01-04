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04.01.2021 - 16:46 | | DHA

Aracıyla makas atarken çarptığı kadın hafızasını yitirdi! Sürücü serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy İncirli Caddesi'nde aşırı hızlı giderken bir araca makas attıktan sonra yaya geçidinde yürüyen kadına çarpan sürücünün serbest bırakılmasına yakınları tepki gösterdi. Kaza ile birlikte hafızasını kaybeden çocuklarını bile tanıyamaz hale gelen kadının yakınları sürücünün serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Aracıyla makas atarken çarptığı kadın hafızasını yitirdi! Sürücü serbest bırakıldı

Güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen kaza, geçen 16 Ağustos'ta İncirli Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. İsmiye Aral, yolun karşı tarafına geçmek isterken, hızla gelen bir başka otomobili makas atarak sollayan sürücünün yönetimindeki otomobilin çarpması ile neye uğradığını şaşırdı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 ay süreyle yoğun bakımda kalan kadın sağlık durumunun düzelmeye başlaması üzerine normal odaya alındı, ancak hafızasının yerinde olmadığı görüldü. Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A.'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi. Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdıGaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.
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