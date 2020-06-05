MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Araçlar adım adım ilerliyor! TEM'de yoğunluk
ABONE OL
05.06.2020 - 22:38 | | DHA

Araçlar adım adım ilerliyor! TEM'de yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Araçlar adım adım ilerliyor! TEM'de yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlama kararının iptal edilmesinin ardından, hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü. Hafta sonu tatili için yola çıkanlar, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Araçlar adım adım ilerliyor TEMde yoğunluk

TEM yolu Ankara yönünde mesai bitiş saatinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde daha da arttı. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi. Polis ekipleri, yolda olası kazalara karşı önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu. 

 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, tahliye edildi

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, tahliye edildi

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Depremi hisseden vatandaşlar korku dolu anları böyle anlattı

Depremi hisseden vatandaşlar korku dolu anları böyle anlattı

Sıradaki Haber