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04.01.2021 - 20:16 | | AA / İHA

Araçlar hurdaya döndü! Feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 K 5497 plakalı otomobil ile su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

 

Araçlar hurdaya döndü Feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan durumu ağır olan yaralılardan 3'ü daha yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan su damacanaları yola savruldu.

Araçlar hurdaya döndü Feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldiElazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
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