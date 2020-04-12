12.04.2020 - 11:33 | | AA
Arama kararı olan kişi sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin iki ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Polisler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, İsmet Paşa Mahallesi Şeyadil Caddesi'nde dolaşan bir kişi durduruldu.
Hastaneden geldiğini öne süren S.S'nin (39) durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, Kahramanmaraş 8. Asliye Ceza Mahkemesince "Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek" ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan S.S'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinden dolayı da idari işlem yapıldı.
Markette akılalmaz anlar! 'Birden aklıma geldi'Konya'da girdiği bir zincir markette silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli Musa Nurullah Çavdar (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini ileri süren Çavdar, "Kasiyerden paraları istedim. O da kasanın anahtarının kendisinde olmadığını söyledi. Ben de panik yapıp, korkup, kaçtım. Olayı planlamadım. Çikolata almak için markete girdim, birden aklıma geldi"dedi.