‘Arama kurtarma birliği kurun’

Belediyelere arama kurtarma birliği oluşturma tavsiyesinde bulunan Soylu, “Büyük İstanbul depreminin hesabını yapıyoruz. Çok adama ihtiyacımız var” diye konuştu. Ankara’da “Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı”nda konuşan Soylu, olası büyük İstanbul depremi sonrası yaşanabilecek iletişim ve ulaşım sorunlarına yönelik hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Depremi, afet öncesi’, ‘afet anı’ ve ‘afet sonrası hayatın normalleşmesi’ olmak üzere üç ana başlıkta toparlamaya çalıştıklarını dile getiren Bakan Soylu, olası büyük İstanbul depremi sonrasında yaşanabilecek iletişim ve trafik sorunları üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

‘Türkiye’yi etkiler’

“Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi, bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki, aldığı hastaları hastaneye götüremez. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. İstanbul depremi fiziki olarak sadece İstanbulluları etkiler ama ekonomik olarak bütün Türkiye’yi etkiler. Dolayısıyla meseleye geniş pencereden bakmak durumundayız.”

Bin 100 istasyon

Soylu, deprem gözlem istasyonu sayısının bin 100 olduğunu, AFAD Başkanlığı’nın 81 il müdürlüğü, 11 birlik müdürlüğü, 6 bin personeli, çeşitli tonaj ve tipte 352 müdahale aracı, yurt sathında 26 lojistik deposu, 52 de lojistik destek deposu bulunduğunu söyledi.