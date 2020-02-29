29.02.2020 - 07:00 |
Aramıza hoşgeldin Ege bebek
Gazetemizin Yazı İşleri editörlerinden Mehmet Erdoğan ile eşi Posta.com.tr editörü Serpil Erdoğan’ın oğulları, 27 Şubat Perşembe günü dünyaya geldi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Op. Dr. Burak Özköse tarafından gerçekleştirilen doğumla bebeklerini kucaklayan çift, oğullarına Ege ismini verdi. Milliyet ailesi olarak Ege bebeğe sağlıklı bir ömür diliyor, Erdoğan ailesini tebrik ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.