Aramıza hoşgeldin Ege bebek

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Op. Dr. Burak Özköse tarafından gerçekleştirilen doğumla bebeklerini kucaklayan çift, oğullarına Ege ismini verdi. Milliyet ailesi olarak Ege bebeğe sağlıklı bir ömür diliyor, Erdoğan ailesini tebrik ediyoruz.