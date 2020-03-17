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17.03.2020 - 18:49 | | DHA

Aranan hırsızlık şüphelileri, keşif yaparken yakalandı

Kahramanmaraş'ta girdikleri evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla aranan 4 kişi, ikinci hırsızlık için keşif yaparken yakalandı. Şüphelilerden 12 suç kaydı olan İpek Ö. (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezde 3 Mart'ta bir ve giren kimliği belirsiz kişiler, yükü miktarda ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İpek Ö, Hakan Y. (29), E.K. (17) ve Durdu B. (40) olduğunu belirleyip görüntülerden de kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Toplamda 42 suç kaydı olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, ziynet eşyası hırsızlığında kullanılan aracı bir apartmanın önünde tespit etti. Hemen araştırma yapan ekipler, aradıkları 4 kişiyi hırsızlık için keşif yaparken yakaladı.

Aranan hırsızlık şüphelileri, keşif yaparken yakalandı

Emniyete götürülen şüphelilerden İpek Ö. ve Durdu B.'nin Gaziantep'in Nizip ilçesinde ikametten hırsızlıktan dolayı arandıkları ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Durdu B. savcılık sorgusunun ardından, E.K. ve Hakan Y. mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İpek Ö. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

    Aranan hırsızlık şüphelileri, keşif yaparken yakalandıKahramanmaraş'ta girdikleri evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla aranan 4 kişi, ikinci hırsızlık için keşif yaparken yakalandı. Şüphelilerden 12 suç kaydı olan İpek Ö. (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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