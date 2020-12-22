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22.12.2020 - 17:08 | | DHA

Aranan katil zanlÄ±sÄ±, Sakaryaâ€™da yakalandÄ±

Zonguldak'taÂ 2 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili ÅŸÃ¼pheli olarak arananÂ AdemÂ K., Sakaryaâ€™nÄ±n Kocaali ilÃ§esindeÂ jandarmaÂ operasyonuylaÂ yakalandÄ±.Â

Aranan katil zanlÄ±sÄ±, Sakaryaâ€™da yakalandÄ±

Zonguldakâ€™Ä±nÂ AlaplÄ±Â ilÃ§esi ile DÃ¼zceâ€™ninÂ AkÃ§akocaÂ ilÃ§esi arasÄ±nda kalanÂ yoldaÂ 20 AÄŸustos'taÂ meydana gelen olayda, kara yoluÂ kenarÄ±ndaÂ duran otomobildekiÂ Yavuz BeÅŸikÃ§iÂ ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±,Â uzunÂ namlulu silahla ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Yavuz BeÅŸikÃ§i ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n katil zanlÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunanÂ AdemÂ K.â€™nin, Sakaryaâ€™nÄ±n Kocaali ilÃ§esinde olduÄŸu belirlendi. Kocaali Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekipleri, gelen ihbar Ã¼zerineÂ AdemÂ K.â€™yiÂ yakaladÄ±.

HakkÄ±ndaÂ 'silahla tehdit', 'yaralama', 'birden fazla kiÅŸiyle birlikte yaÄŸma', 'iÅŸ yerinden geceleyin yaÄŸma', 'basit tehdit' ve 'kasten Ã¶ldÃ¼rme'Â suÃ§larÄ±ndan arama kaydÄ± bulunanÂ AdemÂ K., jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 AralÄ±k 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 19 bin 256 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 251 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisi/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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