Aranan katil zanlÄ±sÄ±, Sakaryaâ€™da yakalandÄ±

Zonguldakâ€™Ä±nÂ AlaplÄ±Â ilÃ§esi ile DÃ¼zceâ€™ninÂ AkÃ§akocaÂ ilÃ§esi arasÄ±nda kalanÂ yoldaÂ 20 AÄŸustos'taÂ meydana gelen olayda, kara yoluÂ kenarÄ±ndaÂ duran otomobildekiÂ Yavuz BeÅŸikÃ§iÂ ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±,Â uzunÂ namlulu silahla ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Yavuz BeÅŸikÃ§i ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n katil zanlÄ±larÄ± arasÄ±nda bulunanÂ AdemÂ K.â€™nin, Sakaryaâ€™nÄ±n Kocaali ilÃ§esinde olduÄŸu belirlendi. Kocaali Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekipleri, gelen ihbar Ã¼zerineÂ AdemÂ K.â€™yiÂ yakaladÄ±.

HakkÄ±ndaÂ 'silahla tehdit', 'yaralama', 'birden fazla kiÅŸiyle birlikte yaÄŸma', 'iÅŸ yerinden geceleyin yaÄŸma', 'basit tehdit' ve 'kasten Ã¶ldÃ¼rme'Â suÃ§larÄ±ndan arama kaydÄ± bulunanÂ AdemÂ K., jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â