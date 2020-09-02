02.09.2020 - 17:42 | | DHA
Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur kaldı
Sivas'ta 2,5 yaşındaki Aras Arkaz içinde oynadığı otomobilin kapılarını kitleyince mahsur kaldı. Aras, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çabası sonucu elindeki anahtarın otomatik kilidine basarak kapıyı açtı.
Olay Ece Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Aras Arkas ismindeki 2.5 yaşındaki çocuk yaşadıkları apartmanın önünde park halinde bulunan babasına ait 58 DP 670 plakalı otomobile kendini kilitledi.
Aras'ın kilitli kaldığını gören annesi Sibel Arkaz, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, anahtarı elinde olan Aras'ın kapıyı açması için uzun süre uğraştı.
Bu sırada haberi alan baba Hakan Aras da yedek anahtarla kapıyı açmak için geldi.
Bu sırada Aras, elindeki anahtarın otomatik kilidine basarak, kapıyı açtı. Aras'ın kapıyı açmasının ardından anne -babası sevinç yaşadı.
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