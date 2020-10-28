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28.10.2020 - 15:30 |

Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Aras Kargo çalışma saatleri

Aras Kargo saat kaçta açılıyor? Kargo gönderim ya da alım işlemleri için Aras Kargo'yu tercih eden vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Aras Kargo şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? İşte Aras Kargo ile ilgili merak edilenler...

Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Aras Kargo çalışma saatleri

 Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "Aras Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

ARAS KARGO KAÇA KADAR ADRESTEN ALIM YAPTIRABİLİRİM?

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

SAAT KAÇA KADAR ŞUBEDEN KARGO TESLİM EDEBİLİRİM?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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