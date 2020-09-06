‘Araştırmacılara yönelik kısıtlama sözkonusu değil’

Bakan Koca’nın, Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini ve bilimsel araştırma imkanlarını ele aldığı, “Türkiye’de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmanın Teşviki” başlıklı makalesi, The Lancet’te yayımlandı. Koca, makalede, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ve meslektaşları tarafından yine aynı dergide 15 Ağustos’ta “Türkiye’de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmaya Müdahale” başlığıyla yayımlanan bir başka makaledeki iddialara da cevap verdi.

Küresel bir salgın olan Kovid-19’un ortaya çıktığı tarihten bu yana, Sağlık Bakanlığı’nın, seçkin Türk bilim insanlarının rehberliğinde salgınla mücadele ettiğini belirten Koca, Bayram ve meslektaşları tarafından yazılan makalenin yayımlanmasının nedenini anlamanın kolay olmadığını, makalenin herhangi bir araştırma ve kanıta dayalı olmadığını açıkladı.

İş birliği çağrısı

Söz konusu makaledeki kişiler dahil, araştırmacıların, kendi kurumlarında araştırmalarını tamamlamaları için hiçbir kısıtlama olmadığını belirten Koca, “Buna karşılık, Sağlık Bakanlığı’nın farklı merkezlerinden data ve bilgi toplayarak çalışmalara devam edilmesi için söz konusu makaleyi yazan kişilere, bu veri tabanına erişim sağlayabilmelerine izin verilmesi için ortak bağlantıya katılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Bayram ve meslektaşları dahil, Türkiye’de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur” ifadelerini kullandı.