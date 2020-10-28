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28.10.2020 - 10:38 | | DHA

Arazi araçlarÄ±yla plaja girip, ÅŸezlong ve güneÅŸlikleri kÄ±rdÄ±lar

Antalya'nÄ±n Demre ilÃ§esinde gece yarÄ±sÄ± araÃ§ giriÅŸinin yasak olduÄŸu plaja arazi aracÄ±yla giren kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, plajda bulunan malzemeleri kÄ±rdÄ±.

Arazi araçlarÄ±yla plaja girip, ÅŸezlong ve güneÅŸlikleri kÄ±rdÄ±lar

Olay, AntalyaÂDemre'nin ince kumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ SÃ¼lÃ¼klÃ¼ PlajÄ±'nda meydana geldi. Saat 01.00'den sonra iÅŸletmelerin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler arazi araÃ§larÄ± ile plaja girdi. Plajda tur atan kiÅŸiler, Volkan Kocakayaâ€™nÄ±n iÅŸlettiÄŸi kafeye ait ÅŸezlong ve gÃ¼neÅŸlik gibi malzemeleri kÄ±rdÄ±. Malzemelerin Ã§oÄŸu kullanÄ±lmaz hale geldi.

Ä°ÅŸletme sahibi Volkan Kocakaya, "Gece 01.00'den sonra eve gittim. Sabah geldim. Her yer savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ. Sahildeki plaj malzemelerimin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, sahilde tur atan arazi araÃ§larÄ± tarafÄ±ndan paramparÃ§a edilmiÅŸ. Benim hiÃ§ kimseyle sorunum yok. Bu kendini bilmezlerin iÅŸi" dedi.

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