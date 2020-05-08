08.05.2020 - 22:54 | | DHA
Arazi nedeniyle iki aile birbirine girdi! 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yakup Donuk (26), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Suruç'a bağlı kırsal Çomak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlediği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Yakup Donuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Donuk'u yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Donuk, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, tabancayı ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.