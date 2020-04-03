MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL
03.04.2020 - 16:37 |

Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz gün Lice’ye bağlı Serince Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hayvan otlatan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, yerde bulduğu cisimle oynamaya başladı.

Cismin patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurduCorona virüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da polisle girdiği arbede sırasında yaralanan şüpheli hayatını kaybetti

İstanbul'da polisle girdiği arbede sırasında yaralanan şüpheli hayatını kaybetti

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin nerede çekildi?

Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin nerede çekildi?

Sıradaki Haber