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07.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Arda Duman ilaçla kendini zehirlemiş

İstanbul Belgrad Ormanı’nda cesedi bulunan 20 yaşındaki Boğaziçi öğrencisi Arda Duman’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Arda Duman ilaçla kendini zehirlemiş

Savcılık ölümün intihar olduğu sonucuna vararak dosyaya takipsizlik kararı verdi. İstanbul’da 22 Mart’ta 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Arda Duman, okulun kampüsünden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Duman’dan haber alamayan ailesinin polise haber vermesi üzerine arama çalışmalarına başlandı. Altı gündür haber alınamayan Arda Duman’ın cesedi AFAD ile AKUT ekiplerinin de aramaları sonucu 28 Mart’ta Belgrad Ormanı’nda bulundu.

Çoklu ilaç zehirlenmesi

Olayın ardından başlatılan savcılık soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’ndan istenen rapor dosyaya ulaştı.

Raporda, ölümün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Bu rapor üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık dosyaya takipsizlik kararı verdi. Kararda, ölen Arda Duman’ın sırt çantası içerisinde çok sayıda dolu ve boş ilaç tabletleri bulunduğu, Arda Duman’ı intihara yönlendiren bir kişinin olduğuna ilişkin bilgiye rastlanmadığı ve Arda Duman’ın intihar sonucu hayatına son verdiği belirtildi. Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra konuşan baba Sedat Duman, “Oğlum çok başarılıydı, hayatı okuldu, kitap okumaktı.  Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birincisiydi” demişti.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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