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01.12.2020 - 21:33 | | DHA

Ardahan Belediye Başkanı Demir koronavirüse yakalandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ardahan Belediye Başkanı Demir koronavirüse yakalandı

Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Demir, evde karantinada olduğunu kaydetti. Başkan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, sevgili dostlarım, kesin tanı konulamamakla birlikte, güçlü belirtiler sebebiyle, Covid-19 tedavi ilaçlarını kullanmak kaydıyla 2 haftalık ev karantinamın 4üncü günündeyim. 11 gün daha sizlerden ayrı kalacağım. Maalesef Belediyemizde de vaka sayısı çok.  Esnek çalışmaya geçtik.  Bu sıkıntılı süreci lütfen evlerimizde geçirelim. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım kabul edin. Çok şükür hafif baş ağrısı dışında bir sıkıntım yok. Selam saygı ve sağlık dileklerimle. Birbirimizi kucaklayacağımız günlerin özlemiyle. Hoşça kalın. Belediyemizin iş ve işlemlerini bir müddet daha belediye başkanlık lojmanından yürüteceğiz."

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