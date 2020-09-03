03.09.2020 - 23:18 | | AA
Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası
Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Dağevi köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri de filiasyon çalışması başlattı.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Kovid-19 denetimlerinin yapılacağı bildirildi.
Bakan Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınında incelemelerde bulunduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi.