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03.09.2020 - 23:18 | | AA

Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

Dağevi köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri de filiasyon çalışması başlattı.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Kovid-19 denetimlerinin yapılacağı bildirildi.

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