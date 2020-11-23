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23.11.2020 - 13:18 | | AA

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı!

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı!
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu!
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu!
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu!
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Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle  ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan-Artvin il sınırı mevkisinde  yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla  yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

 

 

 

Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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