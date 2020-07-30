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30.07.2020 - 13:14 | | DHA

Arefe günü halk plajı doldu taştı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahallede plajlar dolarken, tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Arefe günü halk plajı doldu taştı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka’da, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yoğunluk başladı.

Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka'da yurdun farklı kentlerinden gelen yerli turistler plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Turistler su sporları ve tekne turlarına da ilgi gösterdi.

Kandilli Koyu, Sedir Adası, İncekum, Lacivert Koyu ve Sualtı Mağarası da en çok ilgi gören plajlardan oldu.  

27 yaşındaki otomobilini elektrikli araca dönüştürdüMersin'de emekli mühendis, oğluyla birlikte çalışarak 1993 model eski bir aracı elektrikli otomobil haline getirdi.
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