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20.05.2020 - 14:24 |

Arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu? Arife günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor, arefe günü tarihi de merak ediliyor. Bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken vatandaşlar hem 'Arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu?' sorularına cevap arıyor; hem de 'Arife günü sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunu yöneltiyor.

Arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu? Arife günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Mübarek Ramazan ayı yavaş yavaş geride kalıyor. Dün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edildi. Ramazan Bayramı yaklaşırken arefe günü tarihi epey aratılıyor. Sıklıkla şu sorulara yanıt aranıyor: Arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu? Arife günü sokağa çıkma yasağı var mı?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü Ramazan ayının son günüdür ve oruç tutulur.

ARİFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

81 ilde sokağa çıkma yasağı hafta sonu başladığı için arefe günü de sokağa çıkma yasağı olacak.

İngiltere’de kebapçı dükkanına saldırdılar, çalışanlar ölü taklidi yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da bir kebapçı dükkanına maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kebapçıdaki çalışanlar saldırganların elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu.
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