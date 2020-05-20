Mübarek Ramazan ayı yavaş yavaş geride kalıyor. Dün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edildi. Ramazan Bayramı yaklaşırken arefe günü tarihi epey aratılıyor. Sıklıkla şu sorulara yanıt aranıyor: Arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu? Arife günü sokağa çıkma yasağı var mı?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü Ramazan ayının son günüdür ve oruç tutulur.

ARİFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

81 ilde sokağa çıkma yasağı hafta sonu başladığı için arefe günü de sokağa çıkma yasağı olacak.