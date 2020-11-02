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02.11.2020 - 09:27 | | AA

'Ares' enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldı

İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı.

izmir Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan köpek, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, köpeği enkazdan çıkardı.

Bitkin olduğu görülen "Ares" isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan enkazda arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ares enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldı

 

 

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