MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
ABONE OL
11.08.2020 - 09:10 | | İHA

Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

 Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

 Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesine gönderilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

    O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

    Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Kağızman Kozlu köyü karantinaya alındı

    Kağızman Kozlu köyü karantinaya alındı

    Sıradaki Haber