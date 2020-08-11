11.08.2020 - 09:10 | | İHA
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesine gönderilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.
O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.