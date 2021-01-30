Arıları öldüren ilaca ‘uzatma’

Bakanlık yaptığı açıklamayla, canlıları sinir sistemini bozarak öldüren “neonikotinoid” sınıfındaki thiamethoxam aktif maddesinin sera ve tohum uygulamalarında 1 yıl daha kullanılabileceğini duyurdu.

Yıl sonuna kadar

Diğer tarım kimyasalı; İmidacloprid aktif maddesinin ise sera ve tohum uygulamalarına ilave olarak fideleri bandırma yöntemi ile Aralık 2021 tarihine kadar kullanılabileceği açıklandı. Etken maddeye ayrıca, palmiyede Palmiye Kırmızı Böceği ve çimde Haziran Böceği’ne karşı Aralık 2021 tarihine kadar kullanım izni verildi.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı da bu izinlerin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Change.org’ta başlatılan kampanyaya 2 günde 150 bini aşkın kişi imza verdi. İmza metninde, “Bilimsel araştırmalar, özellikle neonikotinoid sınıfı pestisitlerin arılar üzerinde hem doğrudan öldürücü etkileri olduğunu hem de sinir sistemlerini etkileyerek felç, hafıza kaybı, öğrenme yetisi bozukluğu gibi dolaylı yollardan arılara zarar verdiğini gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın neonikotinoid grubu iki aktif madde için aldığı kullanım sürelerini uzatma kararı iptal edilmeli” denildi.

İnsana geçiyor

Arıların merkezi sinir sistemine toksik etki yapan neonikotinoidler, tek doz uygulamadan aylar hatta yıllar sonra bile toprakta kalabiliyor. Baldan insana da sirayet eden bu neonikotinoid türü pestisitler, Trakya ve Çukurova’daki toplu arı ölümlerinin olağan şüphelisi.