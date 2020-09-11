Arınç ve eşinin testi pozitif çıktı

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabb’imizden acil şifalar dileriz.”

Böcek iyiye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları koronavirüs tedavisi gören ve akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavi gördüğü özel hastaneye ziyarette bulundu. Böcek’in durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Torun, “Sayın başkanımızın doktorları, ‘Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz’ dediler. ‘Tedavimiz sonuç veriyor’ dediler. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi” açıklaması yaptı.