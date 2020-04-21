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21.04.2020 - 15:49 |

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa Demir (30), hayatını kaybetti.

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

Siverek'te elektrik tesisatçılığı yapan Mustafa Demir, bir evdeki elektrik arızasını gidermek için Kargalı Mahallesi'ne gitti. Arızanın kaynaklandığı elektrik direğine çıkan Demir, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Mustafa Demir, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaiye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti!Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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