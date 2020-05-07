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07.05.2020 - 01:45 | | AA

Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Corona virüs salgını nedeniyleArjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Arjantin ve Brezilya'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 00.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personeli, maske ve gözlük takıp tulum giyerek önlem aldı.

İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları Tekirdağ'daki yurda gönderilecek.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'teYerli solunum cihazı üretim sürecini ve Türkiye'de yeni nesil teknolojilerin kullanımını Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'de anlattı.
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