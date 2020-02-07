Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza Baba istifa mı etti? Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 541. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu’dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder. Peki Adnan’ın başına ne gelmiştir?



Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğrenmiştir. İntikam almaya yeminlidir. Nevres, İstanbul’un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenler. Adamı Yahya, canlı bombayı patlamayı gerçekleştirir ve kaçar. Saldırıda yaralılar vardır. Patlamanın olduğu yerde tesadüfen Arda’da vardır. Ekip Arda’nın nerede olduğunu bilmez, bir süre de ulaşılamayınca meraklanırlar. Arda’yı aramaya başlarlar.



Savcı Fahri, Nevres’in yakalanmaması sebebiyle Rıza Baba’ya büyük baskı yapar. Rıza bu başarısızlığı kendisine yediremez. İstifa etmek ister, Rıza Baba istifa edecek midir? Mehmet, oğlu Kerem’e köpek sahiplenip, hediye etmiştir. Köpek kaçar ve Kerem köpeğini bulmak için internette videolarını gördüğü Beykoz’daki barınaklara gidip aramak ister. Mehmet’le birlikte yola koyulurlar. Mehmet, Selin’e haber verir. Selin aramaya gittikleri bölgenin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda uyarmaya çalışırken hat kesilir. Mesut ve Selin yola koyulur. Kerem, Mehmet’in yanından kaçıp ormanda kaybolur.



Tarık otelde Aslan’la kalmaya başlar. Tarık, Zeliha’nın TV'deki haberini görür. Tarık, sevgilisini fazlasıyla özlemiştir. Nadya otelde çalışan Alman bir hizmetliden istihbarat alır. Tarık durumu anlar ve kaçar. Aslan yakalanır. Tarık tam otelden kaçarken Zeliha’yı görür ve fren yapar. Zeliha şimdi ne yapacaktır?



ARKA SOKAKLAR 542. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...