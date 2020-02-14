Arka Sokaklar 542. son bölümde Rıza Baba istifa kararını.. 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 542. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Rıza Baba istifa dilekçesini yazmıştır. Ekip durumu öğrenince kendi istifa dilekçelerini de hazırlarlar. Rıza Baba’nın bu duruma tepkisi ne olacaktır? Hüsnü önderliğinde tüm ekip son hız Nevres’in peşindedir. Çok uzayan bu iş artık bitecek midir? Rıza Baba’nın, Tarık’ı yakalamak için zekice bir oyunu vardır. Öncelikle Hüsnü’nün de rızasını alarak planını uygulamaya başlar. Tarık ve Zeliha bir kez daha karşı karşıyadır. Zeliha gerçekten hamile midir?



Savcı Fahri, Müsteşar Kemal’in ölümüyle ilgili enteresan bilgiler edinmiştir. Ezgi’nin başına gelen büyük olay nedir? Hüma, Esma’nın kaldığı gecekonduya gider, kardeşinin mezarını sorar. Esma evdekilere çaktırmadan Hüma’nın eline adresi tutuşturur. Hüma adrese gider ve evin bahçesindeki mezarı bulur. Evde Nevres ile burun buruna gelir. Hüma’nın can sağlığı tehlikededir. Arda, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hatırlar. Cemal ile dertleşir. Şükran’a bir sürpriz yapmak ister. Cemal bu işin çok saçma olduğunu düşünse de Arda’nın konuşması içini kemirir ve Ezgi’ye bir şeyler hazırlamaya karar verir. Bir yandan Selin ve Bahar’da konu üzerine konuşurlar. Selin’in Mesut’tan tabii ki hiçbir beklentisi yoktur. Mesut’un sürprizine Selin’in tepkisi ne olacaktır? Engin kibar bir adamdır. Bir kadının ruhunu hoş edecek jestlerin ne olduğunu bilir. Nadya’da bu durumdan pek mutludur.



ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...