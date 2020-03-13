Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Arka Sokaklar 546. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 546. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali, adliyeye sevk edilir. Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Rıza Baba bu duruma çok sıcak bakmasa da ikna olmaz zorunda kalır. Kazanın gerçekleştiği apartman dairesindeki kapıcı, evlerde oturanlara şantaj düzenlemek için dairelere kamera yerleştirdiği öğrenilir. Mesut ve Hüsnü kapıcının peşine düşer. Amaçları görüntüleri alıp Ali’nin suçsuz olduğunu kanıtlamaktır. Son hız kapıcıyı bulmanın peşine düşerler. Ancak o sırada kafalarına takılan bir soru vardır. Ya görüntülerde gerçekten kadının ölümüne sebep olan Ali ise….

Engin, Nadya’nın bir iş çevirdiğinden şüphelenmektedir ve kıza soğuk davranır. Nadya da soğukluğun farkındadır ama elinden bir şey gelmez. Enginler, Alper’i konuşturmak için kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip, Enginlerin yer altı karakoluna baskın yapar. Nadya ve Engin göz göze gelir. Nadya aslında ajandır ve Engin’e kendisi için Türkiye’de kaldığı konusunda yalan söylemiştir. Engin ve Nadya’nın arasına geri dönüşü olmayan bir uzaklık girmeye başlayacaktır. Ceyhun zengin ve züppe bir gençtir, Andaç’ta onun şoförlüğünü yapmaktadır. Ceyhun uyuşturucu içirdiği kızı arabadan atar. Ebru isimli kız hayatını kaybeder. Olayı kağıtçı İbo görüp Cemal’le paylaşır. Ekip gençlere tuzak kurar ve Ezgi’yi, Ceyhun’la yakınlaştırır. Ancak işler yolunda gitmez ve Ceyhun, Ezgi’nin polis olduğunu anlar. Cemal, Andaç’ın peşine düşer ve Ceyhun’un saklandığı yeri öğrenir.



ARKA SOKAKLAR 547. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ARKA SOKAKLAR 546. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Arka Sokaklar 546. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...