Arkadaş Eş Anlamlısı Nedir? Arkadaş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arkadaş sözcüğünün eş anlamlısı bulunmaktadır. Arkadaş sözcüğünün eş anlamlısı dost sözcüğüdür. Arkadaş kelimesi birçok anlama gelmektedir. Kısaca arkadaş, düşman kelimesinin karşıtı olan kişilere denir. Arkadaş sözcüğünün eş anlamlısı hakkında detaylar.



Arkadaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler



Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu’na göre yaren sözcüğü kullanılmaktadır. Gündelik yaşamda ve yazılı olarak arkadaş kelimesinin aynı biçimde “yaren” sözcüğünü kullanmak mümkündür. Diğer taraftan TDK’de birbirlerine karşı sevgi ve sağgörü gösteren kimselerden her biri şeklinde geçmektedir. Arkadaş çok fazla manaya gelir; mesela evlilik dışında bir kadın ve erkeğin ilişki kurması arkadaş manasındadır.



Kötü, zor zamanında yanında bir tek o kişinin bulunması, canı bedeline her türlü yardım eden kişiye denir. Arkadaş sözcüğünün eş anlamlarından biri de ''Dost'' tur. Türk Dil Kurumu'na göre alternatif olarak öne çıkan yaren sözcüğünün yanında dost, yoldaş, bacanak, ahbap kelimeleri de anlam olarak arkadaş ile aynı terim üzerinden değerlendirilmektedir.